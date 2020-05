Vaccino coronavirus | altri passi avanti per Moderna Inc

(Di giovedì 7 maggio 2020)perInc. La notizia tanto attesa finalmente è giunta:Inc., l’azienda statunitense di cui abbiamo seguito l’evoluzione nello studio sulcontro il, ha finalmente annunciato di essere vicina al completamento del. “L’imminente inizio dello studio di Fase 2 – fa sapere l’azienda – è un passofondamentale mentre continuiamo a far progredire lo sviluppo clinico di mRNA-1273“, ilcontro il. Segui Termometro Politico su Google News Lo studio della Fase 3 – l’ultima fase sperimentale, consistente nella somministrazione dela diverse coorti, quindi la più importante -è prevista per l’inizio di quest’estate. Per quest’obiettivo, fa sapereInc., si sta potenziando ...

Avis regionale e Struttura Regionale di coordinamento si schierano in prima linea per la raccolta di plasma iperimmune per combattere il Covid 19 in fase acuta, oppure per la creazione del vaccino. Il ...«Attualmente sono stati vaccinati 1020 volontari sani, di cui 510 con il nostro candidato vaccino contro Covid19, l'altra metà con un vaccino placebo. A fine maggio si passerà a 6000 pazienti sotto te ...