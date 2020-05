È uscito anche Franco | il carceriere del bambino che fu sciolto nell' acido

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Luca Fazzo Il complice di Brusca condannato all'ergastolo. Era uno degli aguzzini del piccolo Di Matteo Quattro pareti alzate in qualche modo in un magazzino per le olive,e campagne a est di Palermo. Qui visse per due mesi,'estate del 1994, il piccolo Giuseppe Di Matteo, prima di venire. Il suosi chiamava Cataldo, uomo d'onore della famiglia di Gangi. Da ieri,; fuori dal carcere, nonostante la condanna all'ergastolo. Libero in nome del coronavirus, ultimo e clamoroso ingressoa lista dei detenuti di massima sicurezza miracolati dall'epidemia. A concedergli gli arresti domiciliari per motivi di salute; stato il tribunale di sorveglianza di Palermo. Da ieri; a casa, a Geraci Siculo. Poiché; vecchio - ottantacinque anni - e malconcio, se si ammalasse di Covid rischierebbe la vita: ...