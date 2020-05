Uomo aggredito e ucciso su banchina Tevere a Roma

(Di giovedì 7 maggio 2020) In centro, sulla pista ciclabile. Polizia ferma un sospettato Unè statosulla pista ciclabile che corre sulladelnei pressi di Ponte Sisto, al centro di. L’allarme è scattato in seguito a diverse segnalazioni. La polizia ha fermato un sospettato. Sul posto anche la polizia locale. Secondo quanto si è appreso, … L'articolosuproviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Roma, uomo aggredito e ucciso su banchina del Tevere - Agenzia_Ansa : Uomo aggredito e ucciso lungo la banchina del #Tevere. In centro a #Roma nei pressi di #PonteSisto. La polizia ha f… - Spiralwavemood : RT @rtl1025: ?? Un uomo è stato aggredito e ucciso sulla pista ciclabile che corre sulla banchina del Tevere nei pressi di Ponte Sisto, al c… - rtl1025 : ?? Un uomo è stato aggredito e ucciso sulla pista ciclabile che corre sulla banchina del Tevere nei pressi di Ponte… - GiaPettinelli : Uomo aggredito e ucciso lungo la banchina del Tevere - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo aggredito

AFP PHOTO / Andreas SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Un uomo è stato aggredito e ucciso sulla pista ciclabile che corre sulla banchina del Tevere nei pressi di ...È accaduto poco fa nel presidio “Compagna” di Corigliano: l’uomo di colore aggredito è stato trasferito d’urgenza a Cosenza in elisoccorso Nuova grave aggressione al pronto soccorso di Corigliano. È ...