‘Uomini e Donne’, chi si nasconde dietro il misterioso Alchimista che corteggia Giovanna Abate? Tutte le teorie del web (Di giovedì 7 maggio 2020) Negli ultimi giorni ha catturato l’attenzione del pubblico l’arrivo a Uomini e Donne di un nuovo misterioso corteggiatore per Giovanna Abate che con la sua identità misteriosa, celata da una maschera sul volto e dallo pseudonimo de L’Alchimista, ha stuzzicato la curiosità del pubblico. Il pubblico del web, in particolare, ha iniziato a formulare diverse ipotesi sul nome che si nasconde dietro l’enigmatico corteggiatore e se alcune teorie sono state successivamente scartate per delle evidenti incongruenze, altre si sono rivelate più plausibili. Alcuni spettatori inizialmente hanno immaginato che dietro la maschera di Salvador Dalì ci potesse essere Sammy Hassan (corteggiatore della Abate già da prima dello stop delle registrazioni del dating show causato dall’emergenza del Coronavirus) ma la teoria è stata presto ... Leggi su isaechia ‘Trono over’ - Nicola Vivarelli definisce Jack Vanore “cogl***e di ‘Uomini e Donne’” : arriva la replica dell’ex tronista! (Video)

