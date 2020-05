Una vita anticipazioni: Telmo resta ad Acacias 38 per scoprire la verità su Mateo e Lucia? (Di giovedì 7 maggio 2020) Siamo giunti alla puntata 968 di Acacias 38: che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 8 maggio 2020. Telmo lascerà Acacis 38 oppure andrà fino in fondo per chiarire con Lucia molti aspetti legati al passato? Sospetta che il piccolo Mateo possa essere suo figlio? E che cosa stanno invece nascondendo Samuel e sua moglie Genoveva? Il passato della donna sembra essere parecchio burrascoso…Anche Cinta la nuova arrivata ad Acacias sembra avere un grosso segreto: di che si tratta? Ramon intanto sembra aver preso la sua decisione, quella di lasciare il paese… Telmo si è già scontrato con il marito di Lucia ma non ha intenzione di lasciare Acacias 38: per 10 anni ha subito e adesso vuole riprendersi quello che è stato ... Leggi su ultimenotizieflash Accadde oggi : il 7 maggio 1919 nasce Evita Peron - una donna leggendaria celebrata anche in un musical

Una Vita - anticipazioni oggi 7 maggio : Lucia è infelice?

