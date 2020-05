Una Vita Anticipazioni 8 maggio 2020 | Rosina e Liberto eroi di Calle Acacias Ma perché?

matteosalvinimi : 'Se tutto questo è troppo per salvare una vita, forse io davvero non ho capito nulla della medicina'. (2/2) - emergency_ong : Accanto al suono di quel primo pianto, ci sono sempre una madre e un’#ostetrica coraggiosa che le tiene la mano. GR… - SirDistruggere : Se avesse scritto la stessa cosa sui neri o sugli ebrei si sarebbe beccata una denuncia. Il giorno che ci sarà una… - conci66aa : RT @molumbe: Per Burioni 80 euro sono troppi per salvare una vita umana dal #coronavirus. #plasmaterapia #DeDonno - Cristin91464609 : @patriziagatto3 Salvini non vuole essere tracciato? Nessun problema, noi sappiamo benissimo cosa fa e dove va. Ogni… -

Una Vita Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Una Vita