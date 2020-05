Una fabbrica di Brescia adotta per prima il 'braccialetto' anti-Covid (Di giovedì 7 maggio 2020) Una fabbrica Bresciana è la prima realtà italiana a sperimentare il braccialetto che mette in allerta se si superano le distanze imposta dal Covid. Si tratta della Gefran di Provaglio d'Iseo, che sarà pioniera nell'utilizzo di questo dispositivo per garantire il distanziamento fisico tra tutti i dipendenti e vivere al meglio la Fase 2 del coronavirus. Da giugno il braccialetto sarà indossato dai 120 lavoratori dello stabilimento e tre settimane dopo la sperimentazione tutti i 670 dipendenti lo avranno al polso. Il braccialetto adottato, che ha già passato l'esame dei sindacati, è quello studiato dalla Engineering, Si tratta di uno strumento che assicura la privacy, poichè non avendo la geolocalizzazione non memorizza i percorsi di un addetto all'interno della fabbrica. Quando però ... Leggi su agi India - maxi fuga di gas in una fabbrica : migliaia di feriti e 10 morti

Dramma in India, esplode una fabbrica di gas: 10 morti, tra cui una bambina di 8 anni

Una fabbrica bresciana è la prima realtà italiana a sperimentare il braccialetto che mette in allerta se si superano le distanze imposta dal Covid. Si tratta della Gefran di Provaglio d'Iseo, che sarà ...

