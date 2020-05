Una buona notizia per l’Atalanta Sportiello è guarito dal Covid-19

GermaniaItalia : Siamo felici di poter condividere questa notizia. Dietro i numeri ci sono persone. ????????????????@GermanyintheEU… - davidealgebris : Guarda a caso chi non ha mai creato un' azienda, rischiato nulla ora con soldi Pubblici vuole sedersi in Consigli d… - matteorenzi : Oggi c’è una mia intervista sul Corriere della Sera. Per chi ha voglia di leggere e commentare nel merito, è qui. B… - coachmikeb12 : @MaryMattiucci Si vede! ????solo Dio può creare una cosa così stupenda! Buona giornata a tutti a Gaeta! - agustin_gut : RT @Rebeka80721106: @albertopetro2 @DavLucia @smarucci461 @dianadep1 @agustin_gut @AlessandraCicc6 @angela3nipoti1 @tizianacampodon @Simona… -

Una buona notizia per l’Atalanta: il portiere Sportiello è guarito dal Covid-19 e potrà riprendere l’attività fisica individuale. Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ...

Cinque strategie vincenti per superare i disturbi del sonno causati dall’isolamento casalingo

Con l’avvio della fase due dell’emergenza Coronavirus ci si avvicina sempre di più al recupero di una parziale routine quotidiana, ma non per tutti è così. Per gli studenti e per coloro che svolgono l ...

