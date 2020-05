Un Posto al Sole: Patrizio Rispo spera di registrare le nuove puntate a giugno (Di giovedì 7 maggio 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni. Intervistato Patrizio Rispo ha espresso l’augurio che si torni a girare già dal mese di giugno con le prime puntate inedite in onda a luglio. Arrivano le ultime news sul mondo di Un Posto al Sole. La fonte di queste news è Patrizio Rispo, storico attore della soap opera di Rai 3 nel ruolo di Raffaele Giordano. L’attore ha parlato del futuro imminente della serie. Rispo si augura infatti il ritorno delle riprese al più presto, per poter tornare in onda già in estate. Inoltre il ritorno della serie potrebbe essere anche un incentivo al ritorno del mondo degli artisti, che l’attore stesso definisce “in ginocchio”. “Riapriamo anche i set” è l’accorato appello di Patrizio Rispo. Patrizio Rispo torna a parlare dopo aver cercato di supportare la scelta di mandare in onda le ... Leggi su 2anews Un posto al sole Classic - anticipazioni 7 maggio 2020 : Renato nei guai con Adriana

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 7 maggio 2020

