Un atto d' amore a metà Dalle banche alle imprese solo il 60% dei prestiti fino a

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il cervellone che gestisce le richieste ne ha autorizzate oltre 80mila, ma un conto è il via libera e anche la previsione del decreto sulla concessione automatica dei soldi senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria. Un altro, ben più importante per chi quei soldi li aspetta, è la traduzione di queste richieste in accrediti sui conto correnti. Qui il conteggio si abbassa e di molto: siamo a circa 50mila, poco più del 60 per cento. Parliamo deia 25mila euro, quelli che il Governo ha messo in campo con la garanzia dello Stato al 100 per cento, ampliando il sistema delle garanzie già previsto con il Cura Italia di marzo. Quelli che dovevano arrivare in tempi record e che invece stanno arrivando a singhiozzo. Partiamo dai numeri resi noti dal ministero dello Sviluppo economico e dal Mediocredito ...