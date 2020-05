TUTTOSPORT – Il Napoli pensa ancora a Ciro Immobile (Di giovedì 7 maggio 2020) L’edizione di oggi del quotidiano piemontese TUTTOSPORT apre con la Juventus e la ripresa degli allenamenti. Per i bianconeri sono ricominciati i lavori alla Continassa con Aaron Ramsey che ha di fatto aperto le danze. Spazio poi al mercato con Dominik Szoboszlai finito nell’orbita del Milan di Ivan Gazidis. Il Napoli, intanto, si dedica al futuro del suo reparto offensivo. Ci sono Dries Mertens e José Callejon in scadenza di contratto e che non hanno ancora rinnovato. Anche Arkadiusz Milik sarebbe in uscita. Una serie di calciatori stuzzica la fantasia del ds Cristiano Giuntoli. L’edizione odierna del quotidiano fa sapere che il profilo che più di tutti piace a Gennaro Gattuso è quello di Ciro Immobile, bomber della Lazio, capocannoniere del torneo e, per di più, napoletano. Invero, sembra che l’attaccante sia prossimo al rinnovo ... Leggi su calciomercato.napoli Tuttosport - Uno tra Meret e Ospina può partire : il Napoli pensa a un portiere di ritorno

TUTTOSPORT- Arkadiusz Milik sempre più vicino a lasciare Napoli : la Juventus lo aspetta

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Meret non avverte la fiducia di Gattuso, Ospina potrebbe tornare in Sud America e dunque il nome caldo è quello di Luigi Sepe. Si tratterebbe ...

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Meret non avverte la fiducia di Gattuso, Ospina potrebbe tornare in Sud America e dunque il nome caldo è quello di Luigi Sepe. Si tratterebbe ...