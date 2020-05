(Di giovedì 7 maggio 2020) ”Se ilpensa di rilanciare ilcon i, che poi non sono neppurema tax credit, allorarovinati“. È lapidario il giudizio di Assoeventi sulle misure delper il. Per l’associazione di Confindustria dei settori eventi, lusso e matrimoni, infatti, “se il ministro delDario Franceschini ritiene addirittura che questo sia uno degli strumenti più forti dell’intera manovra di rilancio, allora non oneppure immaginare quali possano essere quelli più deboli”. Assoeventi avverte: ilnon serve a nessuno ”Avevamo nutrito la speranza – ha spiegato il presidente Michele Boccardi – che il ministro avesse compreso la drammatica crisi delle imprese di eventi, wedding,, ristorazione. Purtroppo non è così. Proporre un...

sonoleventi : “Il settore turistico insieme a quello della ristorazione è quello messo peggio. Purtroppo il turismo sarà l’ultim… - patriziaprestip : Oggi, a @Montecitorio, abbiamo il piacere di avere ministro @dariofrance che ci informa su situazione del settore c… - SecolodItalia1 : Turismo, il settore insorge contro il governo: “Se la soluzione è il bonus vacanze, siamo rovinati”… - guido110170 : RT @Vince7914: @udogumpel Io capisco che il 70%di voi nati tra gli anni 60 e 90 siate la maggior parte figli di bagnini e operatori nel set… - Vince7914 : @udogumpel Io capisco che il 70%di voi nati tra gli anni 60 e 90 siate la maggior parte figli di bagnini e operator… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo settore

Strill.it

ROMA No al far west dei corridoi turistici Covid-free, si a un protocollo unico europeo per rimettere in moto gli spostamenti tra i Paesi dell'Ue. Così l'Italia punta a mettere in sicurezza il turismo ...16 artisti raccontano come hanno vissuto la quarantena e come si immaginano il futuro a partire dal loro settore. Cosa pensano gli artisti italiani del momento che stiamo vivendo? Come cambierà il mon ...