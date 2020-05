Turchia, morto il bassista della band Grup Yorum: aveva interrotto lo sciopero della fame dopo 323 giorni (Di giovedì 7 maggio 2020) Martedì aveva interrotto lo sciopero della fame dopo 323 giorni. Un gesto di denuncia, durato quasi un anno, contro la repressione delle autorità di Ankara. Ma Ibrahim Gokcek, dissidente turco della storica band musicale di sinistra Grup Yorum, non ce l’ha fatta ed è morto oggi in ospedale. L’attivista, 40 anni, aveva sospeso il lungo digiuno a seguito del riconoscimento internazionale delle rivendicazioni dei membri del Grup Yorum, che avevano parlato di una “vittoria politica” dopo alcune aperture delle autorità a un’autorizzazione dei loro concerti, vietati da anni. Gokcek denunciava anche la detenzione di altri attivisti e il blocco delle attività del loro centro culturale Idil. Sua moglie Sultan è tuttora detenuta nel carcere di Silivri a Istanbul. Nei giorni scorsi erano cresciuti gli appelli affinché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Martedìlodopo 323 giorni. Un gesto di denuncia, durato quasi un anno, contro la repressione delle autorità di Ankara. Ma Ibrahim Gokcek, dissidente turcostoricamusicale di sinistra, non ce l’ha fatta ed èoggi in ospedale. L’attivista, 40 anni,sospeso il lungo digiuno a seguito del riconoscimento internazionale delle rivendicazioni dei membri del, cheno parlato di una “vittoria politica” dopo alcune aperture delle autorità a un’autorizzazione dei loro concerti, vietati da anni. Gokcek denunciava anche la detenzione di altri attivisti e il blocco delle attività del loro centro culturale Idil. Sua moglie Sultan è tuttora detenuta nel carcere di Silivri a Istanbul. Nei giorni scorsi erano cresciuti gli appelli affinché ...

vannisantoni : RT @ANPIBsCarmine: ?? Turchia ?? Ibrahim Gökçek è morto. Aveva da poco interrotto lo sciopero della fame dopo 323 giorni e dopo che era stata… - TitoDarca : RT @ANPIBsCarmine: ?? Turchia ?? Ibrahim Gökçek è morto. Aveva da poco interrotto lo sciopero della fame dopo 323 giorni e dopo che era stata… - Collupu : RT @muratcinar: #Turchia, morto #IbrahimGokçek, musicista in sciopero della fame da 323 giorni. La notizia è stata confermata ufficialmente… - Mazze_Grazia : RT @muratcinar: #Turchia, morto #IbrahimGokçek, musicista in sciopero della fame da 323 giorni. La notizia è stata confermata ufficialmente… - mascaweb : RT @muratcinar: #Turchia, morto #IbrahimGokçek, musicista in sciopero della fame da 323 giorni. La notizia è stata confermata ufficialmente… -