Tumore ovarico | domani è la Giornata Mondiale | medici | esperti e testimonianze in diretta

(Di giovedì 7 maggio 2020) Promossa da 140 associazioni di 50 Paesi, torna l’8 maggio lasulcon l’obiettivo di dare voce a tutte le donne del mondo per far conoscere la neoplasia ginecologica femminile a peggior prognosi: in Italia colpisce 5.300 donne l’anno e ne uccide circa 3.200. Loto Onlus – attiva ora in Emilia-Romagna e Marche e presto anche in altre regioni – propone “Io Loto, noi lottiamo”, un pomeriggio informativo ed interattivo instreaming rivolto a tutti: dalle 14.30 inFacebook e Youtube 15tra cui oncologi, chirurghi, ginecologi e fisioterapisti fanno il punto sui percorsi di cura oncologici e si mettono a disposizione delle pazienti per domande e approfondimenti. Al calar della sera i monumenti nel centro storico di Bologna, Parma e Forlì si illuminano di azzurro Loto per richiamare ...