Trentamila morti di Coronavirus. L'Italia raggiunge la soglia drammatica (Di giovedì 7 maggio 2020) Gli attualmente positivi scendono sotto la soglia dei 90mila. E' uno dei dati più significativi del bollettino della Protezione civile sull'emergenza Coronavirus in Italia aggiornato al 7 maggio. A oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 215.858, con un incremento rispetto a ier Leggi su iltempo (Di giovedì 7 maggio 2020) Gli attualmente positivi scendono sotto ladei 90mila. E' uno dei dati più significativi del bollettino della Protezione civile sull'emergenzainaggiornato al 7 maggio. A oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 215.858, con un incremento rispetto a ier

Sage79924769 : 'In Italia trentamila morti rimpiazzati con seicentomila migranti. Sostituzione etnica: il virus preso a pretesto p… - valle_paolo : @MediasetTgcom24 Già finita la pandemia ? Dopo trentamila morti in italia per Covid_19, questi stronzi pensano sol… - AlviseAndolina : @BarillariDav Trentamila morti. Quanto coglione puoi essere? - todosud : @vfeltri Viscido razzista ma come si fa, spero che presto al più presto debba recarti dal proctologo. “In Italia… - Wlajuventus36 : RT @Gabbiacane: Trentamila morti sostituiti da 600.000 migranti. Scambio alla pari. -