Torta Tenerina al Cioccolato | ma vegana | una vera bontà | da provare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 maggio 2020) Laalè una golosità irresistibile, tipica ferrarese e prevede, nella sua ricetta originale, l’uso abbondante difondente, di pochissima farina e delle uova. Ma questa magnifica ricetta è stata rivista in chiave Vegan per soddisfare proprio tutte le esigenze: dovrete semplicemente utilizzare il burro vegetale al posto delle uova. Laricorda un brownie, ma il suo peso è molto più leggero del classico dolce inglese e la consistenza più umida. Viene chiamata così poiché dopo essere stata sfornata si presenta con un cuore morbido e umido, davvero deliziosa! Siete curiose? Iniziamo! Credit: fotoVegan: ingredienti e preparazione Per questa favolosamorbida e golosa, procuratevi: farina 00, 80 gfondente, 300 g zucchero bianco, 150 g burro ...