Torino: bimbo di quattro anni cade in una buca profonda (Di giovedì 7 maggio 2020) Tragedia sfiorata a Torino, dove un bambino di soli quattro anni è precipitato in una buca profonda mentre stava passeggiando con il padre al parco Dora. I due stavano prendendo un po’ di aria fresca nel parco Dora ma, quella che doveva essere una semplice uscita dopo il lungo lockdown legato all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato il piccolo in ospedale. La zona è stata quindi recintata e messa in sicurezza. Torino: paura al parco Dora per un bimbo di quattro anni Mentre stava passeggiando con suo padre, un bambino di quattro anni è rimasto vittima di un brutto incidente. Il fatto si è verificato al parco Dora di Torino. Il piccolo, improvvisamente, ha sentito la terra cedere sotto i suoi piedi. Nel giro di pochi secondi, nel prato ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 7 maggio 2020) Tragedia sfiorata a, dove un bambino di soliè precipitato in unamentre stava passeggiando con il padre al parco Dora. I due stavano prendendo un po’ di aria fresca nel parco Dora ma, quella che doveva essere una semplice uscita dopo il lungo lockdown legato all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato il piccolo in ospedale. La zona è stata quindi recintata e messa in sicurezza.: paura al parco Dora per undiMentre stava passeggiando con suo padre, un bambino diè rimasto vittima di un brutto incidente. Il fatto si è verificato al parco Dora di. Il piccolo, improvvisamente, ha sentito la terra cedere sotto i suoi piedi. Nel giro di pochi secondi, nel prato ...

