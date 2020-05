Tiago Leal tattico di Fonseca | «Ecco perchè Mancini è stato schierato a centrocampo»

(Di giovedì 7 maggio 2020)di Paulo, ha parlato durante il podcast “Terzo Uomo” in diretta su Instagram. Le sue parole.di Pauloha spiegato durante il podcast “Terzo Uomo” alcune scelte tattiche fatte dall’allenatore giallorosso. Le parole riportate da romanews.eu.– «In quel momento abbiamo avuto tantissimi infortuni, non era mai successo nella nostra carriera di avere così tanti infortuni. Abbiamo tanti giocatori che hanno subito tanti infortuni in passato, e questo è il fattore che più di tutti scatena nuovi infortuni. La maggior parte èdi natura traumatica. Avevamo perso Diawara, Cristante e Pellegrini a, con il solo Veretout disponibile.ha avuto questa visione, ed è proprio per questo che è un top allenatore, ...

Tiago Leal, tattico di Paulo Fonseca, ha parlato durante il podcast "Terzo Uomo" in diretta su Instagram. Le sue parole. Tiago Leal, tattico di Paulo Fonseca ha spiegato durante il podcast "Terzo Uomo