TheConnectors | Elisa Maino | MrDanielMakeup | Paola di Benedetto e Gabriele Di Martino I

(Di giovedì 7 maggio 2020) Cosa significa lavorare con i social? E cosa significa farlo adesso che le persone sono fisicamente lontane e trovano conforto nel digital, scoprendo realtà come TikTok e strumenti di connessione come le videochiamate? Lo abbiamo chiesto a Elisa Maino, che ha chiamato MrDaniel Makeup, Paola Di Benedetto e Gabriele Di Martino per parlarne insieme in questa seconda puntata di #TheConnectors.