The Old Guard: le prime foto del film Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli (Di giovedì 7 maggio 2020) The Old Guard è il nuovo film Netflix con star Charlize Theron e le prime foto del film mostrano anche l'attore italiano Luca Marinelli. The Old Guard è il nuovo film con Charlize Theron prodotto per Netflix e online sono state condivise le prime foto che mostrano anche l'attore italiano Luca Marinelli. ll lungometraggio verrà distribuito in streaming da venerdì 10 luglio e si basa sull'omonimo fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez. Le prime foto di The Old Guard mostrano anche Matthias Schoenaerts e Marwan Kenzari che, nel film, è l'amante del personaggio affidato a Luca Marinelli. Il film racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of ... Leggi su movieplayer The Falcon and the Winter Soldier : le riprese potrebbero ricominciare presto a Praga?

