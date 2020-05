The Football Room: Mancini e l’esperienza azzurra. La partenza di un processo virtuoso (Di giovedì 7 maggio 2020) Gepostet von Calcio News 24 am Donnerstag, 7. Mai 2020 Nasce “The Football Room” un nuovo programma di Calcionews24 in collaborazione con MM Sport. In onda da lunedì a venerdì alle 14 Da oggi alle 14.00, sulla pagina di CalcioNews24, sarà trasmesso “The Football Room”, un programma realizzato in collaborazione con MM Sport. Si tratta di un percorso di approfondimento tecnico, tattico ed emotivo che punterà a studiare il percorso della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Il programma, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà condotto da Giovanni Albanese e realizzato grazie agli interventi degli esperti Corrado Buonagrazia (per le parti di gioco) e Massimo Ferraris (per la parte relativa ai portieri). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 The Football Room LIVE : Mancini e l’esperienza azzurra. La partenza di un processo virtuoso

The Football Room LIVE : guarda qui la nuova puntata

The Football Room : la nazionale di Roberto Mancini (Di giovedì 7 maggio 2020) Gepostet von Calcio News 24 am Donnerstag, 7. Mai 2020 Nasce “The” un nuovo programma di Calcionews24 in collaborazione con MM Sport. In onda da lunedì a venerdì alle 14 Da oggi alle 14.00, sulla pagina di CalcioNews24, sarà trasmesso “The”, un programma realizzato in collaborazione con MM Sport. Si tratta di un percorso di approfondimento tecnico, tattico ed emotivo che punterà a studiare il percorso della Nazionaledi Roberto. Il programma, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà condotto da Giovanni Albanese e realizzato grazie agli interventi degli esperti Corrado Buonagrazia (per le parti di gioco) e Massimo Ferraris (per la parte relativa ai portieri). Leggi su Calcionews24.com

Giovanni1962RM : @EuropaLeague @Ronaldo @Inter La notte che illuminò la storia del calcio. @Ronaldo the only real phenomenon of the football history. - TifosiBN : #BuonGiovedí agli amici di - Milannews24_com : The Football Room, diciottesimo episodio: guarda il LIVE - GFabrygherardi : RT @Atalanta_BC: #Atalanta is proud to collaborate with @ICMEC_official, @ECAeurope and the global football community to show that #Footbal… - Ja2wa : Cup winners! Parma just beat Cittadella in the Coppa Lega Pro Final -

Ultime Notizie dalla rete : The Football The Football Room: la Nazionale di Roberto Mancini – Focus tattico Cagliari News 24 The Football Room LIVE: la Nazionale di Roberto Mancini

Nuova puntata oggi alle 14.00 per la trasmissione di CalcioNews24 “The Football Room“: il programma, realizzato in collaborazione con MM Sport, rappresenta un percorso di approfondimento tecnico, tatt ...

Calciomercato, Sampdoria tra le migliori d’Europa: l’analisi – FOTO

Il mondo del calcio sarà fortemente condizionato dall’emergenza Coronavirus e non solo perché non è ancora chiaro se sarà possibile portare a termine il campionato 2019/20. Cambierà anche il modo di f ...

Nuova puntata oggi alle 14.00 per la trasmissione di CalcioNews24 “The Football Room“: il programma, realizzato in collaborazione con MM Sport, rappresenta un percorso di approfondimento tecnico, tatt ...Il mondo del calcio sarà fortemente condizionato dall’emergenza Coronavirus e non solo perché non è ancora chiaro se sarà possibile portare a termine il campionato 2019/20. Cambierà anche il modo di f ...