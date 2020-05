The Falcon and the Winter Soldier: le riprese potrebbero ricominciare presto a Praga? (Di giovedì 7 maggio 2020) Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier potrebbero presto ricominciare a Praga, se Marvel e Disney considereranno la situazione sicura. Le riprese della serie The Falcon and the Winter Soldier potrebbero ricominciare a breve grazie alle nuove disposizioni delle autorità della Repubblica Ceca. Il cast e la troupe dello show Marvel prodotto per Disney+ erano stati costretti a interrompere il proprio lavoro quando mancavano poche settimane alla conclusione dell'impegno previsto per la prima stagione. In Repubblica Ceca è attualmente prevista la possibilità di lavorare sul set, ma seguendo alcune direttive relative alla sicurezza e alla salute. Nel caso in cui Disney e Marvel decidessero di ritornare in Europa il cast e la troupe di The Falcon and the Winter Soldier ... Leggi su movieplayer The Falcon and the Winter Soldier - Sebastian Stan parla dell'atmosfera cinematografica della serie

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier potrebbero presto ricominciare a Praga, se Marvel e Disney considereranno la situazione sicura. Le riprese della serie The Falcon and the Winter Soldier ...

The Falcon and The Winter Soldier, la produzione dello show Marvel può ripartire

Dopo lo stop alle tante produzioni cinematografiche e televisive in corso al momento dello scoppio della pandemia è finalmente tempo di ripartire, pur se gradualmente e con le dovute misure di sicurez ...

