The Eddy su Netflix: dopo La La Land, Damien Chazelle torna alla musica che salva la vita (recensione) (Di giovedì 7 maggio 2020) Un locale notturno al cui interno c'è un microcosmo di un gruppo jazz: persone con una storia alle spalle, unite dalla passione per la musica. The Eddy su Netflix è la nuova scommessa della piattaforma di streaming che punta sulla bravura di Damien Chazelle - a far da traino mettendosi alla regia dei primi due episodi - per raccontare una storia intrisa di tensioni razziali, drammi familiari, mostrando come il suono, la musica e le note possano avere una funzione salvifica.Al centro della trama di The Eddy su Netflix c'è la storia di Elliot Udo, ex celebre pianista newyorkese e ora proprietario di un locale jazz parigino che porta il nome della serie tv. Elliot non se la passa bene tra problemi finanziari che lo affliggono (il club è in pericolo a causa degli affari del suo socio Farid) e l'arrivo della figlia adolescente Julie, che ... Leggi su optimagazine The Eddy : ecco perché la nuova serie Netflix ci conquisterà

«The Eddy» - quando esce su Netflix la serie tv del regista di «La La Land»

The Eddy | l’importanza del jazz nella nuova featurette della serie (Di giovedì 7 maggio 2020) Un locale notturno al cui interno c'è un microcosmo di un gruppo jazz: persone con una storia alle spalle, unite dpassione per la. Thesuè la nuova scommessa della piattaforma di streaming che punta sulla bravura di- a far da traino mettendosiregia dei primi due episodi - per raccontare una storia intrisa di tensioni razziali, drammi familiari, mostrando come il suono, lae le note possano avere una funzione salvifica.Al centro della trama di Thesuc'è la storia di Elliot Udo, ex celebre pianista newyorkese e ora proprietario di un locale jazz parigino che porta il nome della serie tv. Elliot non se la passa bene tra problemi finanziari che lo affliggono (il club è in pericolo a causa degli affari del suo socio Farid) e l'arrivo della figlia adolescente Julie, che ...

nightvvash : domani the eddy!! damien mi sei mancato, ti voglio tanto bene - _diana87 : Ho visto #TheEddy in anteprima: vi piacerà se amate il lavoro di #DamienChazelle e la musica, ma non aspettatevi di… - telesimo : RT @TVTips_official: #TheEddy Abbiamo visto in anteprima la nuova miniserie di Damien Chazelle disponibile da domani su @NetflixIT Nell'a… - TVTips_official : #TheEddy Abbiamo visto in anteprima la nuova miniserie di Damien Chazelle disponibile da domani su @NetflixIT Nel… - NewsArtweet : The Eddy: la nuova miniserie Netflix intrisa di jazz! -