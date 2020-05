Terremoto oggi in Italia 7 maggio 2020: scossa vicino Parma | Tempo reale (Di giovedì 7 maggio 2020) Terremoto oggi 7 maggio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 7 maggio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Un Terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto nella zona di Pellegrino Parmense (PR) all’01:16, ora Italiana. Con coordinate geografiche (lat, lon) 44.76, 10.01 ad una profondità di 7 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Le scosse di ieri, 6 maggio Anche nella giornata ... Leggi su tpi Terremoto oggi Parma M 2.3/ Ingv ultime scosse - nuovo sciame sismico nel parmigiano

Accadde oggi : il 6 maggio 1976 il terremoto in Friuli - da una tragedia nacque un modello esemplare

