Tennis, Roger Federer cuore d’oro: lo svizzero dona 1 milione di dollari per 64.000 bambini africani (Di giovedì 7 maggio 2020) Un campione lo si è dentro e lo si è fuori dal campo. Lo svizzero Roger Federer non delude mai da questo punto di vista e, con il Tennis fermo, delizia la collettività con altri “colpi”, che hanno una valenza simile (per bellezza) a una delle sue celebri smorzate con effetto a rientrare sul campo da gioco. L’elvetico ha dato conferma del suo grande cuore, replicando quanto già fatto in termini di beneficenza in un momento così difficile a causa della pandemia. L’asso nativo di Basilea, infatti, è sempre stato molto sensibile al tema della sofferenza e della povertà nei Paesi più disagiati. Ecco che, come annunciato dallo stesso Tennista su Twitter, la Roger Federer Foundation ha donato un milione di dollari per il sostentamento di 64.000 bambini africani e le loro famiglie, adesso che le scuole sono chiuse ... Leggi su oasport Tennis - la classifica di chi ha vinto più Slam della storia : Roger Federer e Margaret Smith Court al comando

Tennis - Roger Federer lancia la proposta : "ATP e WTA - è il momento della fusione. Serve l'unione per essere più forti"

