Taranto, 28 milioni sequestrati a 2 società coinvolte nell’inchiesta sulla discarica che costò il carcere a ex presidente della provincia (Di giovedì 7 maggio 2020) Ammonta a 28 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di finanza di Taranto a due società coinvolte nell’inchiesta sulle tangenti per l’ampliamento della discarica Torre-Caprarica che portò in carcere l’ex presidente della provincia ionica Martino Tamburrano. I finanzieri, guidati dal tenente colonnello Marco Antonucci, hanno ricostruito la montagna di denaro incassata dalla società “Linea Ambiente” attraverso l’accordo illecito raggiunto, secondo la procura, dal suo dirigente Roberto Natalino Venuti con Tamburrano attraverso l’intermediazione dell’imprenditore Pasquale Lonoce. Per il procuratore aggiunto Maurizio Carbone e il sostituto Enrico Bruschi, Venuti ha versato 5mila euro al mese all’ex presidente berlusconiano che per favorire la società ha ribaltato il parere negativo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Ammonta a 28di euro il valore dei benidalla Guardia di finanza dia due societànell’inchiesta sulle tangenti per l’ampliamento dellaTorre-Caprarica che portò in carcere l’ex presidente della provincia ionica Martino Tamburrano. I finanzieri, guidati dal tenente colonnello Marco Antonucci, hanno ricostruito la montagna di denaro incassata dalla società “Linea Ambiente” attraverso l’accordo illecito raggiunto, secondo la procura, dal suo dirigente Roberto Natalino Venuti con Tamburrano attraverso l’intermediazione dell’imprenditore Pasquale Lonoce. Per il procuratore aggiunto Maurizio Carbone e il sostituto Enrico Bruschi, Venuti ha versato 5mila euro al mese all’ex presidente berlusconiano che per favorire la società ha ribaltato il parere negativo del ...

GDF : Operazione T-REX della #GDF di #Taranto. #Sequestrati beni e disponibilita’ finanziarie per 28 milioni e 300 mila e… - BeliceIt : Taranto: OPERAZIONE “T-REX” SEQUESTRATI BENI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE PER 28 MILIONI E 300 MILA EURO - lillidamicis : I Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto, in applicazione delle norme sulla responsabilità… - notizieonlineIT : RT @ansaeuropa: #Ue, 364 milioni del Fondo europeo di transizione 'verde' vadano a #Taranto e #Sulcis, in #Sardegna - CampobelloNews : Taranto: OPERAZIONE “T-REX” SEQUESTRATI BENI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE PER 28 MILIONI E 300 MILA EURO -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto milioni Taranto, ampliamento discarica: sequestrati beni da 28 milioni di euro Gazzetta di Parma Bambini scomparsi: dalla Roma alla Juve, anche il calcio italiano si mobilita per ritrovarli

Anche se messo in ginocchio dal Coronavirus, il calcio non si dimentica dell’impegno sociale e il prossimo 25 maggio, in occasione dell’International Missing Children’s Day, oltre cinquanta club che f ...

Taranto, 28 milioni sequestrati a 2 società coinvolte nell’inchiesta sulla discarica che costò il carcere a ex presidente della provincia

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

Anche se messo in ginocchio dal Coronavirus, il calcio non si dimentica dell’impegno sociale e il prossimo 25 maggio, in occasione dell’International Missing Children’s Day, oltre cinquanta club che f ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...