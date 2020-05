Tamponi, Zaia spiazza tutti: in Veneto li prescrivono i medici di base e i pediatri di famiglia (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono ancora pochi i Tamponi effettuati sulla popolazione. Il problema degli asintomatici da individuare c’è tutto. Mercoledì soltanto 64.263 Tamponi in tutta Italia. Il numero deve crescere se si vuole contenere la circolazione del virus isolando subito i contagiati: ne servirebbero almeno 100mila al giorno. E’ il metodo Zaia, che nel Veneto si sta aggiudicando la palma del migliore. Il Veneto che ha puntato proprio su una politica di Tamponi di massa, prosegue su questa linea speditamente. Per velocizzare ancor di più le procedure Luca Zaia ha deciso di avvalersi dei medici di base. medici e pediatri di famiglia avranno il compito di dare inizio alle procedure per la prescrizione del tampone. I veneti potranno fare il tampone dal medico di base a carico della sanità regionale. Esente da ticket e senza ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Zaia : "Veneto può aprire tutto". E a settembre piano da 30mila tamponi al giorno

