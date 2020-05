Tamponi, il governo dorme. Il Veneto aggira l'ostacolo: "Li fanno i medici di base" (Di giovedì 7 maggio 2020) Francesca Angeli Regioni in ordine sparso: in Toscana si punta sui test sierologici. Nel Lazio esami "drive in" Sono pochi, ancora troppo pochi i Tamponi effettuati sulla popolazione. Ieri soltanto 64.263 in tutta Italia mentre per ottenere l'apprezzabile risultato di contenere la circolazione del virus isolando subito chi risulta positivo dovremmo viaggiare nell'ordine almeno dei 100mila al giorno. E in attesa che ci siano indicazioni vincolanti per tutto il territorio e che si velocizzino procedure farraginose che implicano troppi passaggi ogni regione procede in modo diverso. Il Veneto che ha puntato proprio su una politica di Tamponi di massa, come consigliato dal direttore del laboratorio di Padova, il professor Andrea Crisanti, in effetti è riuscito ad arginare la diffusione del virus. Per velocizzare ancor di più le procedure quindi il governatore, Luca ... Leggi su ilgiornale Tamponi - test sierologici - ospedali Covid - app e terapie intensive : il governo "dà i numeri"

PIEMONTE – Non sono certo passate inosservate le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi nell’intervista pubblicata oggi su La Stampa. Oltre ad aspettarsi in Piemonte “una onda ...

. Dal vaccino alla Fase 2 fino ai contagi a casa Coronavirus, tutte le notizie da Italia e resto del mondo sulla pandemia(Photo by Omar Marques/) Nel nostro Paese, dall’inizio della pandemia da Corona ...

