Taika Waititi è il regista di un nuovo film di Star Wars (Di giovedì 7 maggio 2020) Taika Waititi è il regista di un nuovo film di Star Wars: la notizia è arrivata con tutta l'ufficialità di un annuncio avvenuto proprio il 4 maggio, cioè lo Star Wars Day. A svelare la notizia sono stati i canali ufficiali che oltre a indicare Waititi come regista, gli hanno attribuito anche l'incarico di scrivere la sceneggiatura, in cui sarà affiancato da Krysty Wilson-Cairns, nome meno roboante del primo ma che vanta un curriculum di tutto rispetto, tra cui essere stata co-autrice di 1917 insieme a Sam Mendes e di Last Night in Soho di Edgar Wright. https://twitter.com/StarWars/status/1257339618099441664 Nell'annuncio, inoltre, è stato comunicato che Leslye Headland (creatrice della serie di Netflix Russian Doll) realizzerà per Disney+ una nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars, che quindi si aggiunge alla ... Leggi su gqitalia Star Wars : il film di Taika Waititi sarà il primo capitolo scritto con una donna in 40 anni

Il regista di “Jojo Rabbit” Taika Waititi dirigerà nuovo Star Wars

