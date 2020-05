T come Teso, M come Morino. Laura e Adriano formano la power couple della comunicazione al tempo del coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) “Scusatemi, ma non ce la faccio a non scandalizzarmi e fare silenzio”, scrive così sulla sua pagina web che non avrebbe immaginato che al tempo del corona virus sarebbe diventato un laboratorio di idee. Adriano Teso, già Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, già consigliere del direttivo della Confindustria e fondatore del IVM, uno dei principali gruppi europei produttori di vernici (e, ci tengo a precisare, prodotte al 94% con materiali a impatto ambientale quasi zero). Tre stabilimenti in Lombardia, quattro in Europa, e uno, assolutamente avveniristico, in costruzione a Chicago. Le sue aziende in Lombardia rientravano nella categoria autorizzata a non chiudere ma si è visto ridotta la sua attività del 50%, ma solo un centinaio di suoi lavoratori sono finiti in cassa integrazione. Pronti a rientrare ... Leggi su ilfattoquotidiano GF Vip - Sara Soldati : tutto frainteso con Andrea Denver - ecco come stanno davvero le cose

Quando arriva il bonus 800 euro : come ottenerlo - chi ne ha diritto. Verrà esteso anche a maggio - ma non per tutti

Atalanta - il tesoro della ‘Dea’ : ecco come sono cambiate le valutazioni (Di giovedì 7 maggio 2020) “Scusatemi, ma non ce la faccio a non scandalizzarmi e fare silenzio”, scrive così sulla sua pagina web che non avrebbe immaginato che al tempo del corona virus sarebbe diventato un laboratorio di idee., già Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, già consigliere del direttivoConfindustria e fondatore del IVM, uno dei principali gruppi europei produttori di vernici (e, ci tengo a precisare, prodotte al 94% con materiali a impatto ambientale quasi zero). Tre stabilimenti in Lombardia, quattro in Europa, e uno, assolutamente avveniristico, in costruzione a Chicago. Le sue aziende in Lombardia rientravano nella categoria autorizzata a non chiudere ma si è visto ridotta la sua attività del 50%, ma solo un centinaio di suoi lavoratori sono finiti in cassa integrazione. Pronti a rientrare ...

ilpaziente68 : @DiventandoJeeg Resta comunque uno spot, riproporre la versione originale ci avrebbe solo fatto soffermare sui baff… - capitanoGenoatw : @zonafranc_ Ciao teso, come stai? ?? - lucdilo : @fammestaquieta teso' già stai come stai non ti farei mai un torto del genere... - LearningCoachIT : Sei sereno e felice ed entri in un luogo, tipo un negozio, e senza che sia successo nulla esci teso e stressato:ti… - salvinimi : @13mari81 @Valeio6 @Camilla_Colpola @Sem_ur ?Notte tesò Anzi,,, notte tesori????????????? perché touchè in plurale non so come si scrive???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : come Teso Mano tesa agli anziani: nasce "Enea", il progetto della Polizia di Stato per aiutare i cittadini più vulnerabili PerugiaToday T come Teso, M come Morino. Laura e Adriano formano la power couple della comunicazione al tempo del coronavirus

“Scusatemi, ma non ce la faccio a non scandalizzarmi e fare silenzio”, scrive così sulla sua pagina web che non avrebbe immaginato che al tempo del corona virus sarebbe diventato un laboratorio di ide ...

Come pubblicare in self su Amazon – Guida completa

Hai un libro nel cassetto? Non lasciarlo lì! Lo sapevi che Amazon ti permette di pubblicare il tuo libro da solo e in totale facilità? Basta con le Case Editrici, ecco un nuovo modo di guadagnare ed e ...

“Scusatemi, ma non ce la faccio a non scandalizzarmi e fare silenzio”, scrive così sulla sua pagina web che non avrebbe immaginato che al tempo del corona virus sarebbe diventato un laboratorio di ide ...Hai un libro nel cassetto? Non lasciarlo lì! Lo sapevi che Amazon ti permette di pubblicare il tuo libro da solo e in totale facilità? Basta con le Case Editrici, ecco un nuovo modo di guadagnare ed e ...