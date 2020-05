Switch ha venduto 55,77 milioni di console in tutto il mondo. Animal Crossing: New Horizons a quota 13,41 milioni di unità piazzate (Di giovedì 7 maggio 2020) Nintendo Switch ha venduto 55,77 milioni di unità in tutto il mondo al 31 marzo 2020, ha annunciato Nintendo nel suo ultimo report finanziario.In totale sono stati venduti 3,29 milioni di hardware Switch e 45,62 milioni di software durante i tre mesi chiusi al 31 marzo.Nintendo ha superato le previsioni precedentemente annunciate di 19,5 milioni di unità Switch tra aprile 2019 e marzo 2020, per un totale di 21,03 milioni di unità vendute. La compagnia prevede di vendere 19 milioni di unità Switch tra aprile 2020 e marzo 2021.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 maggio 2020) Nintendoha55,77di unità inilal 31 marzo 2020, ha annunciato Nintendo nel suo ultimo report finanziario.In totale sono stati venduti 3,29di hardwaree 45,62di software durante i tre mesi chiusi al 31 marzo.Nintendo ha superato le previsioni precedentemente annunciate di 19,5di unitàtra aprile 2019 e marzo 2020, per un totale di 21,03di unità vendute. La compagnia prevede di vendere 19di unitàtra aprile 2020 e marzo 2021.Leggi altro...

