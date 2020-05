Switch e l' impatto negativo del Coronavirus | possibili rinvii di giochi ' se gli effetti

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nintendo ha pubblicato una dichiarazione sull'che la pandemia di COVID-19 potrebbe avere sul lancio deipernel 2020, affermando che potrebbero essercise gli "" del virus si "prolungheranno o peggioreranno ulteriormente".Microsoft e Sony hanno rilasciato dichiarazioni simili nei mesi precedenti, con ritardi per titoli come Minecraft Dungeons, Wasteland 3, Marvel's Iron Man, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima.Rispetto ai due colossi, tuttavia, Nintendo non ha ancora annunciato titoli che dovrebbero essere lanciati quest'anno, per evitare notizie diche danneggerebbero la sua attività o, semplicemente, perché la grande N non sa davvero quando questi lanci potrebbero avvenire in condizioni così incerte.Leggi altro...