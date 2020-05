Sulle scarcerazioni si valutino i singoli casi

Leggi su agi

(Di giovedì 7 maggio 2020) "Siamo molto attenti a queste richieste, vediamo favorevolmente l'introduzione normativa della previsione della trasmissione degli atti per un parere alla Procura nazionale antimafia e alla Direzione distrettuale, che sono organismi in grado di interloquire sui collegamenti anche attuali del soggetto detenuto con ambienti criminali, e siamo attenti a segnalare tali situazioni". Così il procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, commenta con l'AGI l'ipotesi del decreto legge allo studio del Governo per porre rimedio al caso dei boss scarcerati a causa dell'emergenza coronavirus, dopo le polemiche di questi giorni. "Ci stiamo esprimendo in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia - aggiunge Bombardieri - valutando caso per caso le singole situazioni. Non bisogna generalizzare, si tratta comunque di provvedimenti della magistratura di sorveglianza che ...