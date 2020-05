Sulle riaperture è braccio di ferro Regioni-Governo. I presidenti vorrebbero riaprire tutto dall’11 maggio. Ma Boccia frena: “Differenziazioni possibili solo dopo il 18” (Di giovedì 7 maggio 2020) Dal 18 maggio, in base ai dati forniti dal monitoraggio del ministero della Salute e al parere dell’Inail, saranno possibili differenziazioni regionali nelle riaperture. E’ la linea ribadita oggi dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della videoconferenza con i presidenti delle Regioni. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, insieme ad altri presidenti, è tornato a ribadire di essere pronto a far ripartire tutto “anche prima del 18 maggio”. “Porto avanti – ha detto il presidente della Regione Veneto – la volontà di proporre di poter aprire tutto. E’ difficile pensare che l’apertura che abbiamo oggi, che è pressoché totale, sia un fatto di salvaguardia rispetto al riavvio di quello che è rimasto chiuso. Pensare che il capro espiatorio di questa partita sia la parrucchiera, ... Leggi su lanotiziagiornale Conte all'Agi : "Sono io il garante - lo Stato c'è". E accelera sulle riaperture

Rientri in Sicilia e al lavoro, spostamenti da comune a comune anche per la spesa, trasferimenti per l'estate e nelle seconde case, addestramenti delle unità cinofile, traslochi e cantieri di lavoro.

Le loro botteghe rappresentano uno dei simboli di Firenze. Con lo scoppiare della pandemia e il "lockdown" deciso dal governo hanno chiuso insieme alla gran parte delle attività commerciali. Ora decre ...

Rientri in Sicilia e al lavoro, spostamenti da comune a comune anche per la spesa, trasferimenti per l'estate e nelle seconde case, addestramenti delle unità cinofile, traslochi e cantieri di lavoro.Le loro botteghe rappresentano uno dei simboli di Firenze. Con lo scoppiare della pandemia e il "lockdown" deciso dal governo hanno chiuso insieme alla gran parte delle attività commerciali. Ora decre ...