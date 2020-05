Su Bonafede Fi non si sfila, centrodestra compatto firma sfiducia (Di venerdì 8 maggio 2020) Quattro pagine di accuse, che partono dalla telefonata di Nino Di Matteo a La7 (ricostruita in tutti i dettagli e passaggi) e si concludono con un giudizio complessivo (e ovviamente negativo) su tutta l'attività del Guardasigilli durante il Conte bis. La mozione di sfiducia individuale nei confronti di Alfonso Bonafede depositata in Senato da tutto il centrodestra è un lungo elenco di 'capi di imputazione', alcuni pesantissimi. Tra cui quello di aver "avanzato ipotesi di interventi normativi incredibilmente volti ad accogliere le richeiste dei rivoltosi" delle carceri italiane. Rivolte per le quali "è serpeggiata l'idea che ad alimentarle fosse la criminalità organizzata".Un testo su cui, raccontano, si è lavorato a lungo tra ieri e oggi nel centrodestra, per raggiungere l'obiettivo di un'iniziativa unitaria tra Lega, Forza Italia e Fratelli ... Leggi su ilfogliettone Le “reticenze” di Bonafede non sono casuali : ha il problema di rinnegare se stesso

matteosalvinimi : #Salvini: Bonafede ha annunciato che sta preparando una norma per riportare in carcere i 400 detenuti tra cui mafio… - davidealgebris : Liberare ben 376 Boss Mafiosi non era facile. Ma Bonafede e i M5S ci sono riusciti. Come uno dei primi provvedime… - GianlucaVasto : #Bonafede ha firmato 686 misure per carcere duro, non vorrei fosse questa la motivazione per il deposito, da parte… - sandraebasta : RT @lvoir: La fine del giornalismo italiano. #Giletti non fa parlare il Ministro della Giustizia #Bonafede per dare la parola al condannato… - dangelo_luciana : RT @ErmannoKilgore: Per salvare #Bonafede da che? Se levano #Bonafede cade il governo ovvio, gli elettori del #M5S non accetterebbero mai d… -