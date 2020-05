Strage famigliare | Blerta Pocesta uccise genitori e sorellina | ora condannata a ergastolo

(Di giovedì 7 maggio 2020)all’per il triplice omicidio avvenuto in Macedonia nel 2018, nella cittadina di Debar. Nellafamiliaree ladi 14 anni. La famiglia abitava a Sacile, in provincia di Pordenone. E’ stata ufficialmenteall’, autrice dellafamiliare con triplice omicidio avvenuta nel 2018 … L'articolo, oraproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Strage famigliare

MeteoWeek

Strage di Sacile: si è concluso il processo ai danni della ragazza che ha massacrato genitori e sorella prima che potessero partecipare ad un matrimonio. La Corte Suprema di Gostivar (Macedonia) ha co ...(ANSA) - TRIESTE, 07 MAG - La Corte d'Assise di Gostivar, in Macedonia, ha condannato all'ergastolo Blerta Pocesta, 29 anni, per il triplice omicidio dei propri genitori e della sorellina di 14 anni, ...