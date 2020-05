Strage di Sacile: ergastolo per la figlia che ha massacrato i familiari (Di giovedì 7 maggio 2020) Strage di Sacile: si è concluso il processo ai danni della ragazza che ha massacrato genitori e sorella prima che potessero partecipare ad un matrimonio. La Corte Suprema di Gostivar (Macedonia) ha condannato all’ergastolo Blerta Pocesta, ragazza di 29 anni che nell’agosto del 2018 ha ucciso i genitori e la sorella. Il triplice omicidio all’epoca … L'articolo Strage di Sacile: ergastolo per la figlia che ha massacrato i familiari è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 maggio 2020)di: si è concluso il processo ai danni della ragazza che hagenitori e sorella prima che potessero partecipare ad un matrimonio. La Corte Suprema di Gostivar (Macedonia) ha condannato all’Blerta Pocesta, ragazza di 29 anni che nell’agosto del 2018 ha ucciso i genitori e la sorella. Il triplice omicidio all’epoca … L'articolodiper lache haè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

