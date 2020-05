Stop ai campionati di pallanuoto, scudetti non assegnati (Di giovedì 7 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Stop definitivo e ufficiale anche per i campionati di pallanuoto. La Federazione Italiana Nuoto, infatti, “non essendo possibile garantire la ripresa in tempi brevi dello svolgimento regolare delle attivita’ a causa dell’emergenza Covid-19”, ha disposto la conclusione di tutti i campionati nazionali di pallanuoto 2019/2020 di serie A1, A2 e B, sia maschili sia femminili. Niente assegnazione del titolo di campione d’Italia e blocco delle retrocessioni alle serie inferiori. Inoltre vengono bloccate le promozioni alle serie superiori prevedendo la ripartenza della prossima stagione secondo le formule dei campionati dichiarati conclusi: alla serie A1 edizione 2020/2021 parteciperanno 14 e 10 squadre rispettivamente per il settore maschile e femminile. Sui campionati giovanili, invece, la Fin si e’ presa del tempo per decidere. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Stop ai campionati di pallanuoto - scudetti non assegnati

