“Stai attenta, ti stanno scoppiando”: Jasmine Carrisi messa in allerta, nuova umiliazione su IG [FOTO] (Di giovedì 7 maggio 2020) La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso nel mirino dei detrattori Non c’è pace per Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. E se i suoi genitori sono tornati insieme, la 19enne deve fare i conti con le critiche da parte dei leoni da tastiera. La ragazza viene spesso paragonata alla madre, accusandola di essere ricorsa alla chirurgia per rifarsi labbra e altre parti del corpo. Addirittura c’è chi accusa suo zio, che a Pavia fa il chirurgo estetico, di varr rovinato il viso della nipote. Parola abbastanza forti che la ragazza si lascia scivolare addosso, infatti più volte ha affermato di essere naturale. Resta il fatto che in tutti i post che condivide su Instagram, leggendo tra i commenti ci si imbatte a dei termini molto volgari e inadatti ad una ragazza di quella giovane età. Nuove critiche da parte degli haters La bella ... Leggi su kontrokultura Roberta Di Padua contro Veronica Ursida/ Uomini e Donne : “stai attenta”

Domenica Live - l’appello di Lubamba a Antonella Elia : “Stai attenta!” (Di giovedì 7 maggio 2020) La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso nel mirino dei detrattori Non c’è pace per, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. E se i suoi genitori sono tornati insieme, la 19enne deve fare i conti con le critiche da parte dei leoni da tastiera. La ragazza viene spesso paragonata alla madre, accusandola di essere ricorsa alla chirurgia per rifarsi labbra e altre parti del corpo. Addirittura c’è chi accusa suo zio, che a Pavia fa il chirurgo estetico, di varr rovinato il viso della nipote. Parola abbastanza forti che la ragazza si lascia scivolare addosso, infatti più volte ha affermato di essere naturale. Resta il fatto che in tutti i post che condivide su Instagram, leggendo tra i commenti ci si imbatte a dei termini molto volgari e inadatti ad una ragazza di quella giovane età. Nuove critiche da parte degli haters La bella ...

KontroKulturaa : 'Stai attenta, ti stanno scoppiando': Jasmine Carrisi messa in allerta, nuova umiliazione su IG [FOTO] - - beppemarche : @LetiziaBoso Stai attenta, chiedi urgentemente di far diffidare quell’uomo , in modo tale che stia lontano da te. Buona fortuna .....???????? - vic24g : @melogranolegend Attenta baciandolo lo sai che stai facendo una telefonata?? - notyourloli1 : @mercefunebre stai attenta ok? :( - mrjjmenez : @menrvasavren Stai attenta a non cadere dal letto -

Ultime Notizie dalla rete : “Stai attenta Vernacolario / Dalla lettera S alla lettera Z – LoSchermo Lo Schermo