Sport invernali: la FISI prenota lo Stelvio in esclusiva per gli allenamenti delle nazionali azzurre (Di giovedì 7 maggio 2020) Un accordo innovativo per provare a superare le oggettive difficoltà d’allenamento che ci sono in questo periodo. La FISI, nella persona del suo presidente Flavio Roda, ha concluso un trattativa per avere lo Stelvio in esclusiva dall’1 al 30 giugno prossimi. A disposizione, attualmente con una direttiva valida solo per gli atleti d’interesse nazionale, così come da disposizione governative, vi saranno quindi tutti gli impianti di risalita, le altre strutture e una ricettività alberghiera con 90 posti letto. Gli azzurri dello sci alpino, dello snowboard e possibilmente anche dello sci del fondo, con priorità alle nazionali che svolgono le varie Coppe del Mondo rispetto alle selezioni giovanili, potranno quindi iniziare a preparare la stagione 2020/2021. “E’ un periodo di grande incertezza – ha commentato il Presidente Roda ... Leggi su oasport Sport invernali : Italia terza potenza mondiale! Vinte 4 Coppe del Mondo generali - risultato storico!

Biathlon - Dorothea Wierer conquista la seconda Coppa del Mondo consecutiva : è la prima italiana degli sport invernali a riuscirci

Calendario sport invernali oggi : orari - programma - tv - streaming 14 marzo (Di giovedì 7 maggio 2020) Un accordo innovativo per provare a superare le oggettive difficoltà d’allenamento che ci sono in questo periodo. La, nella persona del suo presidente Flavio Roda, ha concluso un trattativa per avere loindall’1 al 30 giugno prossimi. A disposizione, attualmente con una direttiva valida solo per gli atleti d’interesse nazionale, così come da disposizione governative, vi saranno quindi tutti gli impianti di risalita, le altre strutture e una ricettività alberghiera con 90 posti letto. Gli azzurri dello sci alpino, dello snowboard e possibilmente anche dello sci del fondo, con priorità alle nazionali che svolgono le varie Coppe del Mondo rispetto alle selezioni giovanili, potranno quindi iniziare a preparare la stagione 2020/2021. “E’ un periodo di grande incertezza – ha commentato il Presidente Roda ...

Campioni_cn : Sci alpino: nella composizione delle squadre nazionali tante novità e conferme per il Comitato Alpi Occidentali - irpiniatimes1 : Sui Giochi Olimpici Invernali persa una grande occasione. Salvini-Barbaro: “I grandi eventi finanzino lo sport di b… - sportface2016 : FOTO - #Sci Federica #Brignone in posa insieme alle sue sfere di cristallo - Campioni_cn : Sci alpino femminile, ufficializzate le squadre per la stagione 20\21: Marta Bassino nel trio delle meraviglie - RobertaFazio7 : RT @SportGoverno: Approvato definitivamente in Senato il decreto legge sull'organizzazione e lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport invernali Sport invernali: Le squadre azzurre della stagione 2020/2021 Aostasports.it Sport invernali: la FISI prenota lo Stelvio in esclusiva per gli allenamenti delle nazionali azzurre

Un accordo innovativo per provare a superare le oggettive difficoltà d’allenamento che ci sono in questo periodo. La FISI, nella persona del suo presidente Flavio Roda, ha concluso un trattativa per a ...

Lo sci riparte: a giugno impianti dello Stelvio in esclusiva agli azzurri

Lo Stelvio per ripartire. La federazione italiana sport invernali ha annunciato un accordo con la società che gestisce gli impianti sul ghiacciaio tra Lombardia e Alto Adige per poter sfruttare le pis ...

Un accordo innovativo per provare a superare le oggettive difficoltà d’allenamento che ci sono in questo periodo. La FISI, nella persona del suo presidente Flavio Roda, ha concluso un trattativa per a ...Lo Stelvio per ripartire. La federazione italiana sport invernali ha annunciato un accordo con la società che gestisce gli impianti sul ghiacciaio tra Lombardia e Alto Adige per poter sfruttare le pis ...