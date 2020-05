Speranza, 'intesa Italia-Giappone su ricerca e vaccino Covid-19' (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Collaborazione Italia-Giappone su ricerca e vaccino contro Covid-19. Questa mattina si è svolta una videoconferenza tra il ministro della Salute Giapponese, Kato Katsunobu, e il ministro della Salute Italiano, Roberto Speranza. In occasione dell'incontro, informa il dicastero di Lungotevere Ripa, è stato siglato un memorandum di intesa nel settore sanitario. "L'emergenza Covid-19 - dichiara Speranza - ci offre l'occasione di dare subito concreta applicazione al memorandum attraverso un confronto sul trattamento della pandemia, sulle cure e sui protocolli in atto nei due Paesi. Particolare attenzione riveste la collaborazione con il Giappone nel settore della ricerca di un vaccino". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Collaborazionesucontro-19. Questa mattina si è svolta una videoconferenza tra il ministro della Salutese, Kato Katsunobu, e il ministro della Saluteno, Roberto. In occasione dell'incontro, informa il dicastero di Lungotevere Ripa, è stato siglato un memorandum dinel settore sanitario. "L'emergenza-19 - dichiara- ci offre l'occasione di dare subito concreta applicazione al memorandum attraverso un confronto sul trattamento della pandemia, sulle cure e sui protocolli in atto nei due Paesi. Particolare attenzione riveste la collaborazione con ilnel settore delladi un".

Milano, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Collaborazione Italia-Giappone su ricerca e vaccino contro Covid-19. Questa mattina si è svolta una videoconferenza tra il ministro della Salute giapponese, Kato Ka ...

