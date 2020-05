Sophie Marceau era divina | a 53 anni è diventata così | riuscite a crederci? FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 7 maggio 2020) Bellezza senza fine. Com’è possibile chea 53sia perfino più bella di quando ha esordito, a 14, con il film-cult “La boum – Il tempo delle mele”? Classe 1966, proprio come il film che l’ha lanciata lei èsimbolo di bellezza, innocenza e giovinezza. Eppure oggiha 53e, superando anche la più florida delle immaginazioni, è perfino più bella di come l’abbiamo conosciuta.Marceu non ha tempo. Ha esordito a soli 14nel mondo del cinema, scelta dal regista Claude Pinoteau in seguito ad una lunga ricerca, per il ruolo di protagonista nel film “Il tempo delle mele“. Nel 1982 ecco arrivare il sequel (inevitabile, visto il successo clamoroso del primo), che le è valso il Premio César come miglior attrice emergente. Da lì è ...