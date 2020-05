“Sono spaventata, non ce la faccio…”. Un’inedita Carmen Russo: la paura nelle sue parole (Di giovedì 7 maggio 2020) La celebre showgirl Carmen Russo si è lasciata andare ad alcune confessioni sul suo conto, durante un’intervista al magazine ‘Nuovo’. Diversi i temi affrontati ed ovviamente anche quello riguardante l’emergenza sanitaria, che la sta preoccupando tantissimo. Ha rivelato che la sua vita si è praticamente stravolta e oggi, pensando al futuro, non lo vede così bello. I timori sono numerosi e ciò sicuramente non le sta facendo dormire sonni tranquilli. Le sue parole sono emblematiche. La dolce metà di Enzo Paolo Turchi si è confessata senza peli sulla lingua, parlando apertamente delle sue paure. Infatti, interpellata dal giornalista, ha affermato: “Per il momento sono molto spaventata e non esco di casa. Ho un certo timore a immaginarmi un dopo. Credo che le città saranno meno frequentate e l’uso delle ... Leggi su caffeinamagazine Carmen Russo fa una triste confessione : “Sono molto spaventata”

Coronavirus Fase 2 | Bianca Guaccero ammette : “Sono spaventata”

sorridihar : una delle figlie della mia prof ha urlato e io mi sono spaventata, che cretina che sono - babypumpkinpie : @okitask_ io sono spaventata non pensavo di essere così cattiva - xbennibeer : @Weltschmerz_xx Una volta mi sono spaventata lol - edmondo_minisci : 'Immaginate cosa può essere la degenza per un ammalato di #Covid, se sopravvive viene sotterrato dai debiti per il… - MK4ZUY4 : AVEVO LETTO ENFP MI SONO SPAVENTATA -

