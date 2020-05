Sonic ai Giochi Olimpici – Tokyo 2020 disponibile da oggi!

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 7 maggio 2020) SEGA Corporation è orgogliosa di annunciare cheaiin tutto il mondo. Divertiti a vivere l’esperienza olimpica su Android, iOS e Fire OS e scarica il gioco da Google Play, App Store e Amazon Appstore. Vivi l’emozione deinel palmo della tua mano e partecipa alle discipline a cinque cerchi o ai folli e divertenti eventi EX, in compagnia die dei suoi amici! Sfida i record dei giocatori di tutto il mondo in un’intensa competizione online! Grazie a oltre 2 milioni di appassionati che si sono pre-registrati, ci sono alcune ricompense speciali che verranno sbloccate al lancio. Scarica il gioco ed effettua l’accesso per ottenere musiche, stemmi e punti allenamento bonus che servono a sbloccare nuove ambientazioni e abilità dei ...