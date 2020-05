Sondaggi elettorali Noto: bene Forza Italia, fermi Pd e M5S (Di giovedì 7 maggio 2020) Sondaggi elettorali Noto: bene Forza Italia, fermi Pd e M5S La linea della responsabilità nei confronti del governo adottata da Forza Italia in questa fase emergenziale sembra pagare in termini di consenso. Secondo i Sondaggi elettorali Noto per Porta a Porta realizzati il 30 aprile, il partito di Berlusconi avrebbe guadagnato nell’ultima settimana l’1,5% portandosi al 7%. Male invece la Lega che perde l’1,5% e scende al 27,5%. Qui vale il ragionamento contrario fatto per Forza Italia: la scelta della Lega di andare al muro contro muro con il premier Conte si è rilevata un boomerang. L’ultimo scontro tra le parti risale ad una settimana fa, quando i parlamentari della Lega hanno occupato le aule di Camera e Senato in segno di protesta per i provvedimenti della fase 2, giudicati troppo poco coraggiosi. Rimanendo nel campo del centrodestra, ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali Index : Lega in sofferenza - M5S su

Sondaggi politici elettorali oggi 7 maggio 2020 : crollo della Lega - il Pd ora insegue a soli due punti di distanza. Vola Fratelli d’Italia

Ultimi sondaggi elettorali - Swg : percentuali dei partiti ad oggi (Di giovedì 7 maggio 2020)Pd e M5S La linea della responsabilità nei confronti del governo adottata dain questa fase emergenziale sembra pagare in termini di consenso. Secondo iper Porta a Porta realizzati il 30 aprile, il partito di Berlusconi avrebbe guadagnato nell’ultima settimana l’1,5% portandosi al 7%. Male invece la Lega che perde l’1,5% e scende al 27,5%. Qui vale il ragionamento contrario fatto per: la scelta della Lega di andare al muro contro muro con il premier Conte si è rilevata un boomerang. L’ultimo scontro tra le parti risale ad una settimana fa, quando i parlamentari della Lega hanno occupato le aule di Camera e Senato in segno di protesta per i provvedimenti della fase 2, giudicati troppo poco coraggiosi. Rimanendo nel campo del centrodestra, ...

Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - borghi_claudio : @fuoco_freddo @Danieleriz80 @michele_pittoni @ilPortaborse_ Beh interessante come teoria. Siamo andati dal 4 al 40… - gianfumi : RT @andrea_pecchia: #Salvini dopo due mesi torna a mostrare il rosario sui social. Pregate per chi soffre ed è in difficoltà nei sondaggi… - scavuzzo47 : RT @andrea_pecchia: #Salvini dopo due mesi torna a mostrare il rosario sui social. Pregate per chi soffre ed è in difficoltà nei sondaggi… - FeyRune23 : RT @andrea_pecchia: #Salvini dopo due mesi torna a mostrare il rosario sui social. Pregate per chi soffre ed è in difficoltà nei sondaggi… -