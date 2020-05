Snowpiercer | il nuovo trailer della serie in attesa dell’imminente debutto (Di giovedì 7 maggio 2020) La serie TV di Snowpiercer, dopo lunghi anni di lavorazione, sta finalmente per arrivare. Poco prima del lancio dello show, previsto per la fine di questo mese, arriva il trailer ufficiale che fuga ogni dubbio: il punto di riferimento sarà l’acclamato film diretto da Bong Joon Ho. La nuova serie di fantascienza targata TNT, adattamento … L'articolo Snowpiercer il nuovo trailer della serie in attesa dell’imminente debutto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Snowpiercer : un nuovo trailer della serie (Di giovedì 7 maggio 2020) LaTV di, dopo lunghi anni di lavorazione, sta finalmente per arrivare. Poco prima del lancio dello show, previsto per la fine di questo mese, arriva ilufficiale che fuga ogni dubbio: il punto di riferimento sarà l’acclamato film diretto da Bong Joon Ho. La nuovadi fantascienza targata TNT, adattamento … L'articoloilindell’imminenteproviene da www.meteoweek.com.

Snowpiercer: il nuovo trailer della serie TNT è il più violento in assoluto

