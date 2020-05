Sindrome da bronchiolite obliterante | nuova terapia

(Di giovedì 7 maggio 2020)per lada: la Ciclosporina A da Inalazione ha ottenuto la designazione Fast Track dell’Fda La Ciclosporina A da Inalazione (L CsA i) ha ottenuto la designazione Fast Track della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il trattamento dellada(BOS). Sviluppato da Breath Therapeutics, azienda biofarmaceutica… L'articolodaCorriere Nazionale.

Adnkronos

