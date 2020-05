Sicilia: dissesto idrogeologico, si mette in sicurezza il centro abitato di San Fratello (Di giovedì 7 maggio 2020) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – Sono lavori che a San Fratello, nel Messinese, consentiranno sia il recupero del centro abitato sia il ripristino della funzionalità della viabilità principale. Un intervento reso possibile dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L’Ufficio, diretto da Maurizio Croce, ha infatti definito la gara per queste opere di consolidamento. Al primo posto, con un ribasso del 27,9 per cento, la Demetra Lavori srl. L’area interessata è molto vasta e comprende le vie Libertà, Normanni, 9 Settembre, Buviano e Lavanche nei quartieri di San Nicolò e Porta Sottana.Sono le zone più fragili e vulnerabili per la loro geomorfologia e che ancora riportano, ben visibili, i segni delle frane che si sono registrate negli anni, in particolare ... Leggi su calcioweb.eu Sicilia : dissesto idrogeologico - si completa strada tra Bivona e Palazzo Adriano

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – Sono lavori che a San, nel Messinese, consentiranno sia il recupero delsia il ripristino della funzionalità della viabilità principale. Un intervento reso possibile dalla Struttura contro ilguidata dal presidente della Regionena Nello Musumeci. L'Ufficio, diretto da Maurizio Croce, ha infatti definito la gara per queste opere di consolidamento. Al primo posto, con un ribasso del 27,9 per cento, la Demetra Lavori srl. L'area interessata è molto vasta e comprende le vie Libertà, Normanni, 9 Settembre, Buviano e Lavanche nei quartieri di San Nicolò e Porta Sottana.Sono le zone più fragili e vulnerabili per la loro geomorfologia e che ancora riportano, ben visibili, i segni delle frane che si sono registrate negli anni, in particolare ...

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) - Sono lavori che a San Fratello, nel Messinese, consentiranno sia il recupero del centro abitato sia il ripristino della funzionalità della viabilità principale. Un interv ...

