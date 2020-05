Sesto figlio per Elon Musk: si chiama X Æ A-12, ecco il significato del suo nome (Di giovedì 7 maggio 2020) Elon Musk, numero uno di Tesla e SpaceX, è diventato genitore per la sesta volta. Il figlio, avuto con la compagna Grimes, la musicista canadese, si chiama X Æ A-12. Un nome che ha lasciato i fan a bocca aperta e dal significato interessante. La X sarebbe la “variabile incognita” usata in matematica, Æ la pronuncia “elfica” per la sigla dell’intelligenza artificiale A.I., A-12 è il nome di un aeroplano “non violento” prodotto da Lockheed. Infine la A è l’iniziale della canzone preferita, “Archangel”. Elon Musk è padre di altri cinque figli avuti dall’ex moglie Justine.L'articolo Sesto figlio per Elon Musk: si chiama X Æ A-12, ecco il significato del suo nome Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Sesto figlio per Elon Musk : si chiama X Æ A-12

