Serie C, la quarta promozione per meriti sportivi: 3 club minacciano battaglia (Di giovedì 7 maggio 2020) E’ andata in scena nella giornata di oggi l’Assemblea di Lega, per quanto riguarda la Serie C è stata proposta la promozione delle prime 3 dei gironi più la quarta per meriti sportivi, in questo caso le squadre candidate al salto di categoria sono Reggina, Monza, Vicenza e Carpi. Ma soprattutto sulla scelta di quest’ultima si preannuncia battaglia con 3 club già pronti, eventualmente al ricorso. BARI – “Alla luce di quanto emerso dall’odierna assemblea di Lega Pro, con particolare riferimento alla proposta da porre all’attenzione del Consiglio Federale per l’individuazione della quarta promossa in Serie B, ritengo inaccettabile il criterio suggerito della ‘media punti’, avendo le squadre interessate giocato un diverso numero di partite“. Lo ha dichiarato attraverso una nota il presidente del ... Leggi su calcioweb.eu LegaPro - ecco la sospensione : scelta la quarta promossa in Serie B

